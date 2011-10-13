Украинские и российские фильмы с треском провалились на «Молодости»

В основной конкурсной программе Международного кинофестиваля «Молодость» не участвуют ни украинские, ни российские фильмы.

Об этом сообщил генеральный директор фестиваля Андрей ХАЛПАХЧИ в интервью журналу Weekly.ua.

Отсутствие украинских фильмов он объяснил низким качеством отечественных картин. «Даже фильмы из таких «некинематографических» стран как Исландия и Норвегия оказались лучше, представленных украинскими авторами. Из четырех украинских картин, поданных на конкурс, одна оказалась вообще незаконченной, а остальные три явно проигрывали на фоне зарубежных», – подчеркнул А.ХАЛПАХЧИ.

По его словам, украинские ленты будут представлены в конкурсах короткометражек и студенческих фильмов.

Российские фильмы не прошли на конкурс по той же причине. «Четыре-пять предложенных нам российских фильмов были хорошего уровня, тянули почти на четверку. Но это далеко не то, чего хотелось бы», – пояснил генеральный директор фестиваля. По его словам, «общий уровень российского кино упал….В России практикуется мощное государственное финансирование кинематографа, которое направлено на пропагандистские темы о великой России».

По словам А.ХАЛПАХЧИ, в полном метре на фестивале представлены ленты совместного производства Бельгии и Голландии, Аргентины и Испании, картины из Польши, Чехии, Швеции.

«Рассматриваем участие Франции и США, приглашаем Иран. Но там непростая ситуация. Кинематографисты, которые должны были ехать на фестиваль в Сан-Себастьян, арестованы, их не выпускают из страны. А нам пока не совсем понятно, у кого в руках картина, которую мы просим, и сможем ли мы вообще ее получить», – отметил гендиректор «Молодости».

А.ХАЛПАХЧИ сообщил, что Международный кинофестиваль «Молодость» откроется показом фильма Ежи ГОФМАНА «Варшавская битва 1920». «У Е.ГОФМАНА в центре сюжета стоит романтическая история о любви в сложных исторических обстоятельствах, и эти обстоятельства он исследует очень глубоко и толерантно», – подчеркнул А.ХАЛПАХЧИ. «Реакция ожидается разная: кто-то будет в восторге, кому-то может не понравиться. Но это, несомненно, произведение искусства, которое и должно вызывать споры», - отметил гендиректор кинофестиваля.

*** Международный кинофестиваль «Молодость» проводится в Киеве с 1970 года. «Молодость» является единственным в Украине международным фестивалем, официально зарегистрированным FIAPF — Всемирной ассоциацией продюсеров.

В этом году фестиваль будет проходить с 22 по 30 октября.