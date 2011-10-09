Пол Маккартни женился в третий в раз (фото)

Британский музыкант сэр Пол Маккартни в воскресенье женился на американке Нэнси Шевел; гражданская церемония прошла центре Лондона, где бывшего участника The Beatles с самого утра дожидались сотни папарацци, сообщает The Telegraph.

Как сообщает газета, гостем церемонии стал барабанщик The Beatles Ринго Стар.

Как отмечает газета, датой свадьбы специально была выбрана годовщина со дня рождения Джона Леннона, которому исполнился бы в воскресенье 71 год.

Бывший басист «битлов», которому в июне исполнилось 69 лет, женился уже в третий раз. В 1968 году он женился на американской певице и фотографе Линде Истман, у них родились трое детей. В 1998 году Линда умерла от рака груди в американском штате Аризона. В 2002 году Маккартни женился на бывшей модели Хэзер Миллс, однако их отношения продлились недолго — уже в мае 2006 года начались слушания о бракоразводном процессе, а в 2008 году брак была расторгнут. Миллс смогла отсудить у своего знаменитого супруга 24,3 миллиона фунтов стерлингов (37,6 миллиона долларов США).

Со своей нынешней невестой 47-летней Нэнси Шевелл Маккартни начал встречаться в 2007 году, а в мае этого года было объявлено об их помолвке.

Газета.ру