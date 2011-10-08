При реформировании милиции использован польский опыт

Милиция должна моментально реагировать на каждое сообщение о преступлении или правонарушении.

Об этом заявил во время заседания коллегии в МВД, посвященной подведению итогов работы ведомства за 9 месяцев этого года, министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ, сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как отмечается, участие в роботе заседания приняли руководители ГУ МВД – УМВД Украины в областях и на транспорте, а также руководители структурных подразделений Центрального аппарата МВД.

Как сказал А.МОГИЛЕВ среди основных вопросов работы коллегии – кадровые проблемы, вопросы материально-технического обеспечения правоохранительной структуры, а также новые приоритеты работы органов внутренних дел. По словам главы ведомства, руководителям органов внутренних дел надо работать над вопросами изменения подходов к работе.

”Надо сломать устаревшие стереотипы. Милиция должна моментально реагировать на каждое сообщение о преступлении или правонарушении. Необходимо помнить, что милиция призвана оказывать людям своевременную и профессиональную социальную и правовую помощь”, – подчеркнул А.МОГИЛЕВ.

По его словам, для того, чтобы достичь поставленной перед правоохранительным ведомством цели, проводится реформирование системы органов внутренних дел. Для этого ранее была оптимизирована система аппарата ведомства, продолжаются изменения в структуре областных и городских Управлений внутренних дел.

Также министр подчеркнул, что при реформировании милиции используются опыт и передовые наработки соседних стран, в том числе – польской полиции. Основными принципами ее работы является, во-первых, поднятие уровня доверия населения, а во-вторых – изменение самого отношения полицейских к своей работе в сторону более ответственного.

По словам А.МОГИЛЕВА, необходимо минимизировать карательный «пресс» на общество, ведь в отдельных случаях работники милиции даже сознательно шли на нарушение законодательства и фальсификацию материалов для улучшения статистических данных. Такие попытки «улучшить» показатели нередко заканчивались возбуждением уголовного дела, так же строго они будут караться и в дальнейшем, сказал он.

Кроме того, по мнению министра, должна прекратить свое существование так называемая «палочная» система, которая заключалась в наращивании количественных показателей работы милиции, а также жестко прекращаться все попытки нарушения прав и свобод граждан: незаконные задержания, применение пыток во время проведения дознания и т. п.

”Вы должны понять сами и донести это каждому подчиненному. Назначение реформы в МВД – превратить ведомство в полицейскую структуру европейского образца, которая должна быть помощником граждан и эффективно защищать их права и свободы”, – подчеркнул А.МОГИЛЕВ.