В Украине сошел с рельсов поезд Челябинск-Симферополь

В Украине сошли с рельсов два вагона пассажирского поезда сообщением Челябинск-Симферополь. Никто не пострадал, сообщил в воскресенье источник в министерстве транспорта России.

«21 июля на станции Горловка Украинской железной дороги был допущен сход вагонов поезда сообщением Челябинск-Симферополь. По предварительным данным, это произошло в результате повреждения железнодорожных путей», - рассказал источник. По его данным, первый и второй головные вагоны состава сошли с рельсов. «У первого вагона сошла одна тележка и частично повредила тамбур. Второй вагон также вышел за габарит пути», - уточнил он. По словам источника, было принято решение отцепить от поезда первый вагон. Его пассажиры были размещены в других вагонах.

«По ходу следования к локомотиву были прицеплены два дополнительных вагона, в которых и разместились пассажиры поврежденных вагонов», - сообщил сотрудник Минтранса. По его информации, для расследования причин случившегося на место происшествия выехали лично начальник департамента пассажирских сообщений ОАО «Российские железные дороги» и начальник Челябинского депо пассажирских вагонов.

Газета.ру