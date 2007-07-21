Офицер-ликвидатор пережил ”критическое состояние” и готовится к выписке

Военные медики заверяют, что информация о критическом состоянии одного из офицеров Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, который принимал участие в ликвидации следствий аварии поезда с фосфором во Львовской области, не соответствует действительности.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом сегодня заявил на пресс-конференции во Львове начальник Военно-медицинского клинического центра Минобороны в Западном регионе полковник медслужби Сергей ПЕТРУК.

Он отметил, что информация о критическом состоянии одного из офицеров МЧС абсолютно не соответствует действительности.

Чтобы убедиться в этом журналисты лично имели возможность пообщаться с этим офицером, который чувствует себя хорошо и на днях планируется на выписку из военного лечебного заведения.

С.ПЕТРУК также проинформировал представителей СМИ о состоянии пострадавших на 11.00 21 июля. Он отметил, что на лечении в ВМКЦ находятся 58 человек, 8 человек уже выписаны и еще 7 готовится к выписке. Двое военнослужащих находятся в реанимационном отделении в состоянии средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, 20 июля из медицинских источников поступила информация о критическом состоянии одного из ликвидаторов техногенной катастрофы во Львовской области. И.о. начальника отдельной государственной пожарной части г. Буcска Роман ИВАСЬКИВ был среди первых ликвидаторов пожара «фосфорного» поезда в с.Ожидов и получил значительные ожоги внутренних органов и органов дыхания. Он поступил в больницу в тяжелом состоянии и несколько дней пробыл в реанимации.