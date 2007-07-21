Цушко вернулся в Украину

Министр внутренних дел Василий ЦУШКО возвратился в Украину, сообщает "Украинская правда".

"Министр возвратился в Украину и сейчас находится в отпуске", - сказал начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ.

Как сообщал УНИАН, еще вчера, 20 июля, на пресс-конференции К.СТОГНИЙ заявлял, что ему неизвестна точная дата возвращения В.ЦУШКО с лечения в Украину.

По его словам, он не может от себя лично объявлять подобные сроки, поскольку не является пресс-секретарем В.ЦУШКО.

Справка УНИАН. 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”. 31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО на реанимационном самолете был доставлен в немецкую клинику.