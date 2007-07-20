Милиция задержала человека, перевозившего похищенные из храмов иконы

В городе Ромны Сумской области сотрудниками милиции задержан мужчина, перевозивший похищенные из местных храмов иконы.

Как сообщила УНИАН сотрудник Центра связей с общественностью Управления МВД Украины в Сумской области Галина КОЖЕДУБОВА, салон автомобиля, который ночью для проверки остановил наряд патрульной службы, был заставлен большими плетеными ящиками и сумками с иконами, картинами и другими старинными вещами.

На то время правоохранители уже располагали информацией о водителе этого автомобиля. Им было известно, что на протяжении последних десяти лет 35-летний житель Ромен занимался куплей и продажей старинных монет, а последние полгода заинтересовался старинными иконами. Именно этой ночью он с большой партией древностей ехал на один из киевских рынков.

Во время осмотра салона автомобиля патрульные нашли большую партию товара, происхождение которого вызывало подозрение, водителя доставили в местное отделение милиции.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника Роменского отдела милиции Юрий ЯРОВЫЙ, в ходе проведения оперативных мероприятий было установлено, что 7 из 34 найденных икон в мае этого года были похищены из церкви Липоводолинского района Сумской области, а две – из храма в Лебединском районе. К тому же было установлено, что на днях этот мужчина продал неизвестным покупателям три самые дорогие иконы из этой коллекции – одна на серебряном, а две – на золотом окладах. На «черном рынке» цена одной из икон составляла три тысячи долларов.

Кроме икон, задержанный перевозил старинные статуэтки из фарфора, по предварительной оценке, работы начала ХХ столетия, коллекцию фотографий и литографий, старинные украинские вышивки и 11 картин неизвестных художников прошлого столетия. Пока эксперты выясняют происхождение и ценность данной коллекции, милиция отрабатывает все связи задержанного, в машине которого оказались иконы, похищенные в различных городах и селах области. Правоохранители не исключают, что кражи из храмов были и на территории соседних с Сумской областей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 185 статье Уголовного кодекса Украины – “кража”.