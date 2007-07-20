Ющенко: ”фосфорную аварию” будут расследовать польские эксперты

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает привлечения международных экспертов к расследованию причин аварии грузового поезда с фосфором.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге, который состоялся возле Буской районной больницы, где он посещал пострадавших в результате аварии.

В.Ющенко заметил, что Украина будет обращаться за помощью к польским экспертам.

Также Президент назвал журналистам три вероятных причины аварии под Ожидовым: неисправность колеи, неисправность поезда и нарушение правил транспортировки опасных химических веществ.

«Есть перевес и аргументы в пользу одной из версий. Я не будет озвучивать ничего до окончательных выводов комиссии», - заявил В.Ющенко.

Кроме того, В.Ющенко заверил, что до конца лета 1,5 тыс. детей, проживающих на пораженной территории, будут оздоровлены в летних лагерях Украины.

«Бедствие произошло 17 числа, мы постановили, что за 10 дней там должен быть зеленый газон (под Ожидовым) – так можно условно назвать этап завершения всех работ», - отметил Президент, добавив, что последствия аварии локализованы.

После брифинга В.Ющенко отбыл во Львовский аэропорт.