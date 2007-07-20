Ющенко не советует жителям с.Ожидов объявлять район ”зоной бедствия”

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что для объявления пораженного фосфором региона зоной экологического бедствия нет оснований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил жителям села Ожидов, с которыми встретился на месте катастрофы грузового поезда, перевозившего фосфор.

«Что касается объявления места аварии зоной бедствия, то здесь нужно подумать, ведь жить из года в год с этой – «зоной бедствия» - это не привлекательно для инвесторов экономического развития региона. Тем более, на данное время нет оснований для объявления места аварии зоной бедствия. Сейчас будет проведено совещание с председателями сельских советов Буского района, мы будем обсуждать эту ситуацию, а впоследствии на основании выводов экспертов и специалистов будем принимать решение», - отметил Президент.

Он заверил крестьян, что в случае каких-то потерь в результате аварии власть будет рассматривать вопрос о выплате им компенсаций.

Вместе с В.ЮЩЕНКО на совещание с председателями сельских и поселковых советов Буского района отбыли глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА, генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО, вице-премьер-министр Александр КУЗЬМУК, секретарь СНБО Иван ПЛЮЩ, глава Львовской облгосадминистрации Петр ОЛИЙНЫК.