Дерипаска покупает Харьковский тракторный завод?

Группа ГАЗ покупает Харьковский тракторный завод (ХТЗ), сообщил РИА Новости источник в топ-менеджменте ХТЗ.

"Сейчас на заводе - юристы и менеджеры российской группы "ГАЗ" Олега Дерипаски, они в Харькове оформляют документы на покупку у людей Александра Ярославского (финансово-промышленная группа "Укрсиб") контрольного пакета акций ХТЗ", - сказал собеседник агентства.

На 23 июля назначено официальное представление нового генерального директора завода. По словам источника, предприятие возглавит россиянин Александр Косов, до сих пор работавший на ХТЗ исполнительным директором.

После смены собственника, по данным источника, ХТЗ войдет в состав российского дивизиона "Спецтехника" (группа "ГАЗ"). Сегодня в составе "Спецтехники", по данным официального сайта группы "ГАЗ", пять российских заводов, которые выпускают автогрейдеры, бульдозеры и экскаваторы.

ОАО "Харьковский тракторный завод имени Орджоникидзе" - крупнейший производитель колесных и гусеничных сельскохозяйственных тракторов, строительно-дорожной техники и тягачей в Украине. Государству принадлежит 27,6% акций предприятия, 24,9% акций - компании "Тетра-Инвест" (Днепропетровск), 24,8997% акций - ЗАО "Алатау" (Харьков), 14,35% акций принадлежат компании "Фирма "Независимость" (Харьков). Все три компании афиллированны с бизнесом харьковского предпринимателя Александра Ярославского.

Группа ГАЗ была создана в 2005 году в ходе реструктуризации производственных активов ОАО "Руспромавто". В состав группы входят ОАО "ГАЗ" и его дочерние предприятия, включая автомобильный завод ГАЗ, Павловский и Голицынский автобусные заводы, Канашский автоагрегатный завод, Саранский завод автосамосвалов, Ярославский завод дизельной аппаратуры, "Автодизель" и другие.