Из киевского банка украли $480 тысяч, предназначенные для VIP-клиентов

В столице неизвестные злоумышленники ограбили Райффайзенбанк АВАЛЬ. Их добычей стали 480 тысяч долларов. Случилось ЧП 19 июля, в Печерском отделении банка, что на бульваре Леси Украинки, 26.

Как сообщает "Обозреватель" ссылаясь на свои источники из правоохранительных органов, около 15-ти часов по милицейской линии "02" было передано тревожное сообщение – из помещения кассы № 17, предназначенной для обслуживания VIP-клиентов, исчезла бумажная коробка с деньгами. В ней находилось почти полмиллиона долларов! Причем, в банк не врывались ни вооруженные разбойники в масках, ни громилы с ножами. А валюта словно испарилась.

В ходе разбирательства по горячим следам выяснились любопытные подробности, предшествовавшие загадочному исчезновению денег. В первой половине дня в 17-ю кассу принесли две коробки с 480-ю тысячами долларов, которые, очевидно, предназначались для выплаты богатым клиентам. А вот положили ли эти деньги в сейф – большой вопрос. Судя по предварительной информации, сотрудница кассы вроде отлучилась на пять минут. Вернувшись, обнаружила отсутствие одной из коробок…

Не исключено, что воры могли унести полмиллиона через запасной выход банковского учреждения. Поэтому вряд ли их визит в банк мог видеть охранник из коммерческой службы безопасности. К тому же, как стало известно, видеонаблюдение в кассовом зале не ведется, что, разумеется, на руку криминалитету.

Сегодня это преступление расследуют правоохранители Печерского райуправления милиции. Уголовное дело возбуждено в рамках статьи о краже в особо крупных размерах.