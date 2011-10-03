В Донецке прошел митинг-реквием к 70-летию Бабьего Яра

Сегодня в Донецке у памятника «Жертвам Холокоста» состоялся митинг-реквием «Плач наших сердец», приуроченный к 70-летию трагедии массовых расстрелов в урочище Бабий Яр в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя – руководитель аппарата Донецкой облгосадминистрации Вадим ФОМИН, первый заместитель Донецкого городского головы Николай ВОЛКОВ, представители еврейской диаспоры и общественность города.

Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.