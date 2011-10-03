В Донецке прошел митинг-реквием к 70-летию Бабьего Яра
22:36, 03 октября 2011Общество
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У памятника «Жертвам Холокоста»
Сегодня в Донецке у памятника «Жертвам Холокоста» состоялся митинг-реквием «Плач наших сердец», приуроченный к 70-летию трагедии массовых расстрелов в урочище Бабий Яр в Киеве.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя – руководитель аппарата Донецкой облгосадминистрации Вадим ФОМИН, первый заместитель Донецкого городского головы Николай ВОЛКОВ, представители еврейской диаспоры и общественность города.
Участники митинга почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
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