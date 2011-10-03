На Житомирщине почтили память евреев, расстрелянных фашистами

Сегодня в Житомирской области в лесу возле хутора Довжик почтили память расстрелянных фашистами в годы войны евреев.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в митинге возле памятника расстрелянным евреям приняли руководители областной и районной власти, ветераны Великой Отечественной войны, местные жители, активисты еврейской общины Житомирской области.

Во время траурной церемонии почтения памяти жертв фашизма подчеркивалось, что 70 лет назад на этом месте были казнены 9 тыс. 629 человек.

Именно поэтому еврейская община Житомира на днях учредила новый проект, который имеет целью увековечить имена всех расстрелянных.

В рамках этого проекта планируется создать мемориал, на котором будут высечены их имена.

Для этого поисковики будут работать в архивах, в том числе в Иерусалиме, будут изучать и другие источники.

На митинге активисты еврейской общины призвали небезразличных людей приобщиться к этому делу.