Суд арестовал директора Сакского военного санатория

Мерой пресечения директору Сакского центрального военного клинического санатория Виталию УСТЮЖАНИНУ, задержанному 30 сентября, Киевский районный суд Симферополя избрал содержание под стражей.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Крыма.

В то же время, по данным источника крымского Центра журналистских расследований, мера пресечения в виде ареста избрана В.УСТЮЖАНИНУ на два месяца, при этом обвинение ему еще не предъявлено.

Как сообщает «Центр», заседание суда проходило фактически в закрытом режиме: о времени слушания в канцелярии суда журналистам сообщить отказались, а заседание прошло в обеденный перерыв, когда здание суда закрывается для посещений. Таким образом, журналисты не смогли присутствовать на заседании суда.

Как сообщал УНИАН, сотрудники прокуратуры и милиции вечером 30 сентября задержали В.УСТЮЖАНИНА и ночью провели в военном санатории выемку документов и винчестеров.

По сообщению прокуратуры АРК, в отношении гендиректора санатория возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 191 и части 2 статьи 366 УК Украины – завладения бюджетными средствами и должностной подлог.

*** Сакский военный санаторий Минобороны считается лучшим санаторием страны и одним из лучших в мире. В санаторий на лечение приезжают люди из более 60 стран со всех континентов планеты. Санаторий загружен круглый год, лечение в нем проходят ветераны, инвалиды, афганцы и другие. По итогам 2010 года стал крупнейшим налогоплательщиком среди всех санаториев Украины. Оборот санатория составляет свыше 150 млн. грн. в год.

15 июля 2011 года министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ издал приказ, которым ликвидируется «Сакский центральный военный клинический санаторий им. Пирогова», а все его фонды, оборотные средства и ценности передаются другому государственному предприятию Минобороны – «Укрвоенкурорту».

Коллектив санатория обратился в суд, который 25 августа запретил реорганизацию санатория. 1 сентября 2011 года суд должен был принимать решение по существу, однако Минобороны затягивает рассмотрение этого вопроса, и решения суда до сих пор нет.