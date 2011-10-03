Суд арестовал директора Сакского военного санатория
На два месяца
Мерой пресечения директору Сакского центрального военного клинического санатория Виталию УСТЮЖАНИНУ, задержанному 30 сентября, Киевский районный суд Симферополя избрал содержание под стражей.
Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Крыма.
В то же время, по данным источника крымского Центра журналистских расследований, мера пресечения в виде ареста избрана В.УСТЮЖАНИНУ на два месяца, при этом обвинение ему еще не предъявлено.
Как сообщает «Центр», заседание суда проходило фактически в закрытом режиме: о времени слушания в канцелярии суда журналистам сообщить отказались, а заседание прошло в обеденный перерыв, когда здание суда закрывается для посещений. Таким образом, журналисты не смогли присутствовать на заседании суда.
Как сообщал УНИАН, сотрудники прокуратуры и милиции вечером 30 сентября задержали В.УСТЮЖАНИНА и ночью провели в военном санатории выемку документов и винчестеров.
По сообщению прокуратуры АРК, в отношении гендиректора санатория возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 191 и части 2 статьи 366 УК Украины – завладения бюджетными средствами и должностной подлог.
*** Сакский военный санаторий Минобороны считается лучшим санаторием страны и одним из лучших в мире. В санаторий на лечение приезжают люди из более 60 стран со всех континентов планеты. Санаторий загружен круглый год, лечение в нем проходят ветераны, инвалиды, афганцы и другие. По итогам 2010 года стал крупнейшим налогоплательщиком среди всех санаториев Украины. Оборот санатория составляет свыше 150 млн. грн. в год.
15 июля 2011 года министр обороны Михаил ЕЖЕЛЬ издал приказ, которым ликвидируется «Сакский центральный военный клинический санаторий им. Пирогова», а все его фонды, оборотные средства и ценности передаются другому государственному предприятию Минобороны – «Укрвоенкурорту».
Коллектив санатория обратился в суд, который 25 августа запретил реорганизацию санатория. 1 сентября 2011 года суд должен был принимать решение по существу, однако Минобороны затягивает рассмотрение этого вопроса, и решения суда до сих пор нет.