Начальник криминальной милиции Одесской области временно отстранен

Заместитель начальника Главного управления МВД в Одесской области Алексей ХЛИВНЫЙ временно отстранен от исполнения обязанностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Главного штаба МВД Украины Анатолий ЛАЗАРЕВ.

По его словам, "министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ подписал приказ об отстранении от выполнения служебных обязанностей заместителя начальника - начальника криминальной милиции ГУ МВД в Одесской области полковника Алексея ХЛИВНОГО".

Как сказал А.ЛАЗАРЕВ, "комиссия под моим руководством продолжает изучать обстоятельства инцидента (убийство милиционеров в Одесской области и операция по обезвреживанию вооруженных преступников). Результаты по ее работе будут сообщены дополнительно".

В то же время А.ЛАЗАРЕВ отказался отвечать на уточняющие вопросы журналистов.