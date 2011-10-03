Задержаны еще 5 человек по делу о расстреле милиционеров под Одессой

Задержаны еще пятеро участников преступной группировки, члены которой убили в перестрелке милиционеров в Одесской области.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Главного штаба МВД Украины Анатолий ЛАЗАРЕВ сегодня на брифинге в Киеве.

"На сегодняшний день задержаны еще 5 участников этой группировки, у них изъяты арсенал оружия: три автомата Калашникова, 10 магазинов с патронами к ним, боевые гранаты, радиостанция", - сказал он.

По словам А.ЛАЗАРЕВА, также у преступников изъято более 1 кг изделий из золота и более 50 тыс. долл.

"В настоящее время задержанные отрабатываются на предмет причастности к совершению других преступлений" - сказал он.

Также А.ЛАЗАРЕВ подчеркнул, что в ходе операции по обезвреживанию преступников 1 октября в Одессе никто из мирных жителей и правоохранителей не пострадал, а информация о якобы заложнике, который мог быть убит, не соответствует действительности.

Как сообщалось, в Одесской области в ночь на 30 сентября в перестрелке с преступниками погибли два правоохранителя, еще четверо ранены.

В ходе спецоперации 1 октября в одной из частных гостиниц Одессы двое преступников были убиты, поскольку оказали упорное сопротивление, открыв стрельбу. Среди погибших - находящийся в розыске за убийство Аслан Дикаев.