МВД поставило себе пятерку за ситуацию на Львовщине

Министерство внутренних дел Украины в полном объеме выполнило задание по обеспечению общественного порядка после техногенной катастрофы во Львовской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил начальник Департамента связей с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ.

Он отметил, что причины катастрофы во Львовской области должно установить Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций и Генеральная прокуратура. Функция милиции, по словам К.СТОГНИЯ, заключалась в обеспечении общественного порядка и недопущения возникновения паники среди населения.

Кроме того, представители правоохранительных органов сделали все возможное, чтобы не допустить фактов мародерства после эвакуации жителей из пораженных районов вследствие аварии.

«Мы обеспечили гражданское спокойствие и выполнили это задание на отлично», - сказал он.