Завтра в Киеве потеплеет

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Ночью на севере Левобережья, днем в северных, восточных и центральных областях небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в западной части кое-где туман, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, на востоке, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° тепла, на побережье морей до 12°; днем 16-21°, в западных и Одесской областях 20-25°; в восточной части ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-4°, днем 12-17° тепла.

В Киевской области во вторник ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 16-21°. В Киеве температура ночью 8-10° тепла, днем 18-20°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 15-20°, в Днепре возле Киева 15°.