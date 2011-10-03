Киев начали подключать к теплу

В Киеве сегодня началось подключение социальных заведений к теплоснабжению.

Об этом сообщил УНИАН начальник Главного управления коммунального хозяйства КГГА Владимир СТОРОЖЕНКО.

На вопрос, подписано ли распоряжение КГГА о начале отопительного сезона в столице, он ответил: «Да. С 3-го числа начинается подключение лечебных заведений, дошкольных заведений, то есть социальная сфера. Жилой фонд – подключение начнется с 15 числа. Или, возможно, раньше, если на протяжении трех суток температура (среднесуточная – УНИАН) будет ниже 8 градусов».

В.СТОРОЖЕНКО заверил, что в основном Киев готов к отопительному сезону. «Есть лишь небольшие проблемы по отдельным котельным, но там в основном финансовые вопросы – непогашенная разница в тарифах», - отметил он.