Группу железнодорожников обвиняют в систематической краже бензина

В городе Тростянце Сумской области в результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранителями задержана преступная группа в составе 7 местных жителей возрастом от 31 до 55 лет, которые разворовывали бензин на железной дороге.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области, все задержанные - работники Укрзализныци. Установлено, что на протяжении последних четырех месяцев на станции Смородино Южной железной дороги (Сумская область) они похитили более 4,6 тонны бензина.