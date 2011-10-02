В Англии - плюс 30

Минувшая суббота стала самым теплым первым октября в истории Великобритании - температура воздуха поднялась в этот день почти до плюс 30 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на британское Метеобюро.

Рекордная температура для первого дня октября - 29,9 градуса по Цельсию - была зарегистрирована в 14.42 по британскому летнему времени в городе Грейвсенд в графстве Кент на юго-востоке Англии. Это на полградуса выше предыдущего рекорда, установленного ровно 26 лет назад - 1 октября 1985 года - в графстве Кембриджшир.

Обновлен и температурный рекорд в Уэльсе, где в субботу воздух прогрелся до 28,2 градуса тепла. В то же время в Шотландии стоит вполне обычная для этого времени года погода с температурами примерно на десять градусов ниже английских и уэльских.

Необыкновенно теплая погода установилась тут благодаря обширному антициклону, пришедшему со Средиземноморья. По данным британских синоптиков, первого октября в Англии было теплее, чем в Афинах, Барселоне или Лос-Анджелесе.

Британская туристическая индустрия в эти выходные рапортует о всплеске туристической активности британцев, которые стремятся по полной программе насладиться неожиданно вернувшимся летом. Ожидается, что волна сухой, ясной и жаркой погоды продлится как минимум до вторника, 4 октября.

Уже в течение трех дней подряд бьются температурные рекорды, не исключено, что новые температурные планки будут установлены и в предстоящие дни.

Между тем, Королевское общество садоводов сообщает о том, что ряд растений вместо того, чтобы впасть в период зимнего покоя, снова тронулись в рост. В ботаническом саду общества в графстве Саррей расцвели земляника и рододендроны, которые не должны были цвести до следующей весны.