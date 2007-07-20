Сельский председатель Ожидова, где произошла авария, просит воды и лекарств

Жители Ожидова, где случилась фосфорная авария, не обеспеченные достаточным количеством медицинских препаратов. Люди и до сих пор сетуют на отсутствие лекарств, питьевой воды и неожиданное повышение цен.

В поселке размещен один амбулаторный пункт, однако люди нуждаются в дополнительной помощи. В единственном в селе аптечном пункте недостает сорбентов. Сельский председатель Ожидова, которая уже не надеется на помощь государства, просит поддержки просто у небезразличных людей.

Александра Шах, сельский председатель Ожидова: "Я обращаюсь ко всем людям доброй воли. Если у вас есть возможность помочь населенным пунктам, которые пострадали в результате этой аварии... Простой помощью - минеральной водой, активированным углем.... Понимаете, нам говорят: возможно, его нужно употреблять, возможно, не нужно... Я считаю, что когда у людей есть желание и они хотят принять этот препарат - они его должны иметь..."

5 канал