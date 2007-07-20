Начался Фестиваль исторического фехтования и славяно-варяжской культуры

В селе Шестовица неподалеку от Чернигова начался VII Международный фестиваль исторического фехтования и славяно-варяжской культуры „Коровель-2007”.

Как рассказал корреспонденту УНИАН председатель оргкомитета фестиваля Геннадий ОБУШНЫЙ, вблизи крупнейшего поселения варягов времен Киевской Руси встретятся представители клубов исторического фехтования из Украины, России и Беларуси. „В прошлом году были презентованы 60 клубов исторического фехтования, в этом году ожидается еще больше. Всего должно быть только участников фестиваля 500 человек”, - отметил он.

Как уточнил Г.ОБУШНЫЙ, мероприятие проводит Черниговская федерация исторического фехтования при поддержке местных властей.

Участники нынешнего фестиваля на протяжении 4 дней будут воспроизводить атмосферу эпохи расцвета Киевской Руси (IХ-ХII век). В программе запланированы выступления менестрелей, бои в номинациях „щит-меч” и „меч-меч”, турниры лучников и метальщиков, групповые бои, экскурсия в лагерь археологов и другое.

Фестиваль „Коровель-2007” продлится до 22 июля.