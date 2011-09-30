Киевлян «разводили» на большие деньги по телефону из исправительной колонии

Сотрудники столичной милиции разоблачили группу лиц, звонивших по телефону киевлянам, которые представлялись сотрудниками милиции и требовали деньги за “непривлечение к ответственности” их родственников, которые якобы были задержаны за различные нарушения.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД Киева, в настоящее время установлено, что телефонные звонки осуществлял осужденный мужчина, который находится в одной из украинских исправительных колоний. Представляясь сотрудником милиции, он предлагал гражданам заплатить деньги за освобождение якобы задержанного сотрудниками милиции их родственника. Его сообщник, который находился на свободе, забирал деньги с места, на которое указывал звонивший по телефону.

По данным столичного главка, на сегодняшний день выявлены 10 подобных фактов, сумма уплаты по которым составляла от 1 тыс. до 10 тыс. грн. Однако правоохранители не исключают, что таких случаев было значительно больше.

В настоящее время принимаются меры по установлению лица, звонившего по телефону из мест лишения свободы.