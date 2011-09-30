Как украинцы будут поздравлять учителей с праздником

Только каждый пятый украинец считает престижной профессию учителя.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН данные, полученные Институтом Горшенина в ходе опроса «День учителя в Украине».

По результатам проведенных исследований эксперты Института пришли к ряду выводов.

В частности, большинство граждан Украины (68,8%) полагает, что стране нужна реформа школьного образования. Из них 46,5% ответили на этот вопрос «скорее да», 22,3% - «точно да». Не видят необходимости в реформировании школьного образования около четверти опрошенных (25,7%). Из них 20,4% выбрали ответ «скорее нет», а 5,3% - «точно нет». Затруднились с ответом – 5,5% респондентов.

Около трети украинцев (34,6%) не общаются со своими школьными учителями после окончания школы. Поддерживали отношения со школьными педагогами сразу после окончания школы, но сейчас не общаются с ними – 24,2% опрошенных, 20,2% - общается со школьными учителями и сейчас, а 17,8% респондентов общались длительное время, но сейчас не поддерживают связь со своими учителями. Затруднились ответить на этот вопрос 3,2% респондентов.

Большинство украинцев (74,1%) не считают профессию учителя престижной. Из них более трети назвали эту профессию не престижной (37,9%) и почти такое же количество опрошенных (36,2%) назвали профессию учителя обычной. И только каждый пятый украинец (20,3%) считает учителей представителями престижной профессии. Затруднились ответить на данный вопрос 3,5% респондентов.

Большинство украинцев (72,0%) считает, что профессия учителя не позволяет ее представителям нормально обеспечить себя материально. Из них вариант ответа «скорее нет» предпочли 45,2%, «точно нет» - 26,8%. При этом четверть опрошенных (24,5%) полагает, что украинские учителя материально обеспечены нормально. Из них 17,6% выбрали ответ «скорее да», 6,9% - «точно да». Затруднились ответить – 3,5% респондентов.

Поздравлять учителей с профессиональным праздником украинские школьники и их родители будут цветами (42,6%), деньгами (39,2%), кондитерскими изделиями (29,2%). Подарят своим учителям косметику или парфюмерию 22,6% опрошенных, бытовую технику планируют вручить 4,9%, алкоголь – 4,7%. Ответ «другое» на этот вопрос дали 14,3% респондентов, каждый десятый опрошенный (10,1%) заявил, что не будет поздравлять учителей с профессиональным праздником, а 4,8% - еще не определились со своими планами на этот счет.

Телефонный опрос «День учителя в Украине» проводился Институтом Горшенина с 27 по 29 сентября 2011 г. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.