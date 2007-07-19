Ющенко и Янукович обсудили круг срочных вопросов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в официальной резиденции в Крыму встретился с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, во время встречи были обсуждены вопросы относительно заседания Совета национальной безопасности и обороны 20 июля (место проведения – АР Крым), реальное состояние дел во Львовской области (в связи с аварией грузового поезда на перегоне Красное – Ожидов). Отдельной темой разговора стала подготовка к выборам в парламент 30 сентября 2007 года.