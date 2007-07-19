Как привезти тела погибших в аварии под Алуштой домой?

В Умани Черкасской области создан специальный штаб для оказания помощи пострадавшим в аварии автобуса под Алуштой.

Об этом сообщил городской председатель Умани Юрий БОДРОВ на пресс-конференции.

Он отметил, что уманские власти помогут пострадавшим в ДТП жителям города лекарствами, поддержит деньгами и помогут вернуться домой.

По словам Ю.Бодрова, сегодня на место аварии для выяснения ситуации выехали заместитель городского председателя Умани Петр ПАЕВСКИЙ и главный специалист отдела здравоохранения Вячеслав АНАНИЙЧУК.

Также, отметил Ю.Бодров, власти сейчас ищут машину для доставки погибших в город. Наибольшая проблема – нет холодильника. Как вариант рассматривают возможность отправить за телами машину с двойной обшивкой, для охлаждения намерены использовать лед.

При этом городской председатель отметил, что до сих пор нет точной информации, сколько людей погибло, а также, есть ли среди них дети.

Также пока не удалось узнать, была ли заказчица автобуса для отдыха в Крыму зарегистрирована в Умани официально предпринимателем. В городской налоговой данных о заказчице автобуса не нашли, сейчас у городской власти нет даже точной её фамилии.

Ю.Бодров также добавил, что об автобусе удалось узнать, что приобретен он был в 2002 году фермером из Звенигородского района Черкасской области, а впоследствии был передан в частное пользование по доверенности в Чернигов. Техосмотр автобус прошел в июле 2007 года.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 июля на автодороге Симферополь-Алушта-Ялта в ДТП попал автобус из Умани, в котором находилось 52 пассажира и 2 водителя. По данным МЧС Крыма, в результате аварии погибли 6 человек и пострадали 46, в частности 12 детей (по данным ГАИ Крыма, погибли 6 человек, пострадали - 44).

По данным крымского Главка МЧС, из 46 пострадавших 26 человек госпитализированы, в частности 11 детей.

Информацию о пострадавших в ДТП под Алуштой их родственники могут получить по телефону 27-44-40 МЧС в Симферополе.