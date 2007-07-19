Рудьковский рыбу не ловил, не загорал и причин для отставки не видит

Министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ не видит оснований для ухода в отставку, в связи с авариями на транспорте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сегодня сообщил журналистам на брифинге.

«Если вы скажите, что министр ловил рыбу, загорал и ничего не делал по безопасности, тогда претензии аргументированы», - сказал он.

При этом министр отметил, что нынешнее руководство Министерства транспорта приняло в три раза больше решений относительно безопасности, чем предыдущие руководители

Он также сообщил, что в первом полугодии количество аварийных событий на транспорте снизилось на 26%, количество травмированных снизилось на 25%, а погибших на 32%.

Министр подчеркнул, что министерство работает над повышением безопасности. В то же время он добавил, что не все инициативы министерства поддерживаются. В частности, по его данным, еще в апреле по его инициативе Кабмином было рассмотрено и поддержано постановление относительно ужесточения контроля технического состояния транспортных средств, однако, оно до сих пор не вышло.

«Это постановление тормозится где-то в аппарате», - отметил он.

Также министр отметил, что «ходит по коридорам» постановление относительно увеличения количества работников Глававтотрансинспекции, хотя оно было завизировано всеми заинтересованными министерствами.

В то же время министр сообщил, что готов уйти в отставку, если будут на то основания.

«Если будут основания, то я готов уйти в отставку», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 17 июля руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА выразил мнение, что Кабинет министров должен освободить Н.РУДЬКОВСКОГО от должности министра транспорта и связи Украины из-за аварии грузового поезда во Львовской области, перевозившего желтый фосфор. Такое же мнение высказали лидеры опозиционных политических сил Украины.