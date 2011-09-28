На Андреевском спуске поставят шлагбаумы

Проезд автомобилей по Андреевскому спуску после реконструкции могут сохранить, но сделать платными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал сегодня в интервью журналистам главный архитектор Киева Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК после завершения круглого стола в рамках общегородского обсуждения «Стратегии развития Киева до 2025 года», организованного КГГА и Институтом Горшенина.

По словам С.ЦЕЛОВАЛЬНИКА, вариант оставить Андреевский спуск проезжим, но с ограничением движения, рассматривается. Как вариант – установить шлагбаумы в начале и концы спуска и пускать автомобили тех, кто непосредственно проживает на этой улице, а также машины скорой помощи, пожарные. “Если человеку действительно нужно там проехать и он готова заплатить за это деньги по прейскуранту, который будет там висеть, то тоже проедет. А эти средства пойдут на ремонт, содержание спуска... В этом ничего плохого не вижу... Введут при этом ограничения скорости”, - продолжил он, отмечая, что такая практика существует в странах Европы.

Председатель Киевской городской госадминистрации Александр ПОПОВ во время круглого стола сообщил, что власть договорилась с общественностью Андреевского спуска подписать Устав этой улицы.

“Сегодня у нас была инициативная группа, представляющая бизнес и художников, которые работают на Адреевском спуске. И у нас есть определенные договоренности, что мы основные вопросы, особенно дальнейшей эксплуатации этой улицы будем обсуждать вместе. Мы выйдем на разработку Устава улицы, который затем мы предложим принять как определенные правила поведения на этой территории. И общественность будет управлять этим процессом с помощью создания органа самоорганизации населения или другой юридической формы”, - заверил председатель КГГА.

По словам А.ПОПОВА, проект реконструкции Андреевского спуска уже согласован всеми специалистами, которые имеют отношение к предоставлению разрешений и началу работ. И уже сейчас эти работы начинаются на исторической улице, и в то же время будут проводиться консультации с общественностью.

В свою очередь С.ЦЕЛОВАЛЬНИК выразил надежду, что все работы на спуске будут завершены к Евро-2012. Он в то же время допускает, что не все фасады смогут привести в нужное состояние и на этот случай планируется прикрыть их "всепогодной пленкой возможно с фотографиями тех фасадов, чтобы сохранить дух спуска”.

Главный архитектор отметил, что последний раз реконструкцию спуска проводили около 30 лет назад (в 1980-1983 годах). “И мы его видели в первые годы после этой реконструкции очень интересным, наиболее интересным, наверное, местом в Киеве. Потому что это было экзотично, необычно... фасады, фонари, мостовая, тротуары, отдельные ресторанчики... Что мы видим сегодня? Дорога разбита, сети инженерные текут и это вызвало нарушение в застройке”, - прокомментировал С.ЦЕЛОВАЛЬНИК, напомнив, что 2-3 месяца назад директор Музея Булгакова демонстрировал, что пол в музее проваливается из-за постоянных подтоплений.

Поэтому, по его словам, в первую очередь на спуске будут приведены в порядок инженерные сети. Уже после этого перейдут к мощению улицы и тротуаров и приведению в порядок фасадов. С.ЦЕЛОВАЛЬНИК сообщил, что предусмотрено снизить уровни тротуаров на Андреевском спуске и в соответствии с ними обустроить ступени и входы в здания, облицевать или покрасить открывшиеся цокольные части домов.

Он заверил, что на проведение реконструкции есть средства. Финансирование будет осуществляться из городского и государственного бюджетов, а также за счет средств компаний, которые планируют строительство возле спуска, и заинтересованы в развитии спуска как туристического места.

“Большинство владельцев домов, которые не находятся в собственности города, соглашаются, чтобы их фасады привели в порядок и будут сами принимать участие в финансировании”, - сказал С.ЦЕЛОВАЛЬНИК.

“Есть и проблемные дома, по которым владельцев нет, или которых мы не можем найти. По ним будет принято волевое решение. Или дома, собственность по которым находится на рассмотрении в суде или в конфликте, по ним вопрос сейчас решается”, - добавил главный архитектор.

По его словам, торговцы сувенирами останутся на Андреевском спуске и сейчас решается вариант унифицированных лотков, предусматривается их несколько разновидностей. Во время реконструкции торговцы будут работать в двух местах по согласию: или рядом с Андреевским спуском на аллее на Подоле, или на Боричевом току.