В Бердичеве на Ленине написали краской «Палач украинского народа»

В городе Бердичев Житомирской области неизвестные в ночь с 25 на 26 сентября нанесли зеленой краской надпись на монументе вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину «Кат українського народу» .

Как передает корреспондент УНИАН, надпись уже смыли работники Бердичевского КП «Озеленитель». Помогали коммунальщикам мыть памятник активисты Бердичевского горкома КПУ.

Правоохранителям о содеянном уже сообщили, по этому факту ведется проверка. Отыскать злоумышленников могла бы помочь камера внешнего видеонаблюдения на здании Бердичевского горисполкома, но она сей час работает в тестовом режиме.