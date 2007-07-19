По случаю 220-летия города-курорта Яремче Ивано-Франковской области вышел в свет украинско-английский туристический путеводитель «Яремче – изумрудное чудо Карпат».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома, издание содержит справочную информацию об инфраструктуре города Яремче и карту этой местности.

В путеводителе размещено большое количество уникальных фотографий с живописными пейзажами Карпат, в частности, фотографии известного французского актера Жерара ДЕПАРДЬЕ в гуцульской одежде, сделанные во время его пребывания на Прикарпатье.

По мнению авторов, особое внимание читателя привлекут гуцульские легенды и рассказы об интересных аутентичных обычаях и традициях гуцульского края.

Путеводитель издан тиражом 10 тысяч экземпляров.