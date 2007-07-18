Морпехи из Грузии, Молдовы и Македонии высадились на херсонском побережье

В ходе активной фазы международных учений «Си Бриз – 2007» его участники успешно отработали одну из самых сложных задач – высадку миротворческого контингента на необорудованное побережье комбинированным способом.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, после почти десятидневных тренировок морские пехотинцы многонационального батальона совершили многокилометровые марши через территорию Одесской и Николаевской областей и в портах загрузились на десантные корабли – ВДК «Костянтин Ольшанський», СДК «Кіровоград», десантный корабль «Атія» и десантный катер «Сватове».

Ночью, под прикрытием тактической корабельной группы, десантные корабли вышли в район Тендровской косы и утром следующего дня началась десантная операция.

Первой к берегу направилась группа навигационно-гидрографического обеспечения высадки десанта под руководством командира капитан-лейтенанта Андрея КАПРАНОВА. Задачей флотской гидрографии было установить на побережье ориентиры, так называемые створные знаки. Гидрографы справились со своей задачей очень быстро, не задержав десант.

БТР выходят «на плав» из корабельного твиндека, в то же время на втором месте высадки первые македонские морские пехотинцы прыгают в воду из твиндека «Кіровограда». Со «Сватова» десантируются молдаване. Тем временем с четырех венртолетов на полигон высаживается грузинский воздушный десант. В небе за развертыванием сил «следят» американский «Орион» и украинский БЕ-12. А дальше - по сценарию: взятие под контроль участка побережья «кризисного района».

Корабельные тактические группы действовали в определенных районах северо-западной части Черного моря. Они создали зоны безопасности вокруг «кризисного района», обеспечили беспрепятственные действия амфибийным силам и не допустили доставки в эту зону оружия и других нелегальных грузов. Экипажи эсминца 6-го флота ВМС США «Дональд Кук», турецких фрегатов «Явуз» и «Кемальрейс», греческого фрегата «Псара» и двух украинских корветов «Придніпров’я» и «Тернопіль» держали под контролем морские глубины и воздушное пространство, умело вели тактическое маневрирование, при этом отрабатывали противовоздушные и противолодочные действия. Тактическая группа боевых кораблей, управляемая с флагмана учений - фрегата «Дональд Кук», не пропустила «судов-нарушителей», которые пытались прорваться из разных направлений в «кризисный район».

Им помогала тральная группа, в которую вошли морской тральщик «Чернігів», рейдовый тральщик «Генічеськ», а также два турецких тральщика «Финике» и «Силифке», обезвредив минные заграждения.

Активно действовали летчики и морские пехотинцы многонационального батальона. В его состав вошли украинская и американская роты морской пехоты, а также смешанная рота, составленная из македонского, грузинского, молдавского сухопутных взводов и немецкой парашютной группы.

Плечо к плечу работали и военные водолазы-спасатели из четырех стран. Кроме украинцев, это латыши, американцы и македонцы. Перед выходом в море международная группа водолазов провела ряд базовых тренировок по погружению в легководолазном снаряжении. В море спасатели начали свои действия с проведения поисково-спасательной операции, к которой были привлечены медицинский катер «Сокаль», спасательный буксир «Кременець», самолет АН-26 и спасательная парашютно-десантная группа морской авиационной бригады.

Итогом совместных усилий многонациональных подразделений, принимающих участие в учениях «Си Бриз – 2007», стало блокирование и разоружение незаконно сформированной вооруженной группировки и защита гражданского населения, которое оказалось в зоне конфликта.