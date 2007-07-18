В столкновении Опеля с ЗАЗ-Daewoo погибли три человека

Сегодня в 7 часов на 494 км автодороги Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка водитель автомобиля "Opel Vectra", двигаясь в направлении Умани, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "ЗАЗ-Daewoo T13110".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП пассажир автомобиля „Opel Vectra" и пассажирка автомобиля "ЗАЗ-DAEWOO T13110" погибли на месте происшествия, а оба водителя и четверо пассажиров, среди которых ребенок 1999 года рождения, с разными повреждениями госпитализированы в Гайсинску ЦРБ. Спустя некоторое время еще один пассажир автомобиля „Opel Vectra” умер в больнице.