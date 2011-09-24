Министр: подозреваемые в убийстве Климентьева сами вышли на связь

В уголовном деле, возбужденном по факту умышленного убийства редактора харьковской газеты «Новый стиль» Василия Климентьева, есть серьезные сдвиги

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера во время «горячей линии» в редакции газеты «Комсомольская правда в Украине» министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

«По делу есть серьезные подвижки – есть подозреваемые лица – занимаются их поисками. И, более того, как бы по каналам связи Интернет-скайпа от них (подозреваемых) поступила информация о том, что они готовы содействовать раскрытию этого преступления. Но по той информации, которая представлена, проводятся проверки», - сказал министр, добавив, что, тем не менее, следствие объективно подозревает этих лиц в совершении преступления, подчеркнув, что та версия, которая данными лицами изложена, пока подтверждения не находит.

«То есть, есть нюансы, которые вызывают у нас большие сомнения: там или нас пытаются увести в другую сторону, или представляют картину несколько иной, чем она была», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, главный редактор харьковской региональной газеты «Новый стиль» В.Климентьев исчез в августе 2010 года. Установлено, что 11 августа он выехал из дома с неизвестным мужчиной на автомобиле «БМВ» в неизвестном направлении. Дзержинский райотдел милиции Харькова возбудил уголовное дело по статье «умышленное убийство» по факту исчезновения В.Климентьева.

10 марта этого года милиция сообщила об объявлении в розыск двух подозреваемых в деле В.Климентьева.

19 июля министр внутренних дел Украины А.МОГИЛЕВ заявлял, что милиция приближается к завершению расследования дела об исчезновении журналиста В.Климентьева.