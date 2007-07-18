Неизвестные проломили череп заместителю главного коммунальщика Винницы

В Колумбии в городе Санта-Марта в аэропорту имени Симона Боливара произошла авария самолета Embraer 190 авиакомпании Aero Republica. Лайнер выполнял внутренний рейс, сообщает AFP.

Лайнер, на борту которого находились 59 человек, не смог остановиться при посадке и, протаранив ограждения, въехал в Карибское море.

Причиной инцидента стала очень плохая видимость, сильный ветер и ливень. Кроме того, один из пассажиров сообщил, что лайнер коснулся ВПП только в ее середине и ему, видимо, не хватило ее длины для посадки.

В результате аварии незначительные травмы получили шесть человек. Все пассажиры самолета были эвакуированы по надувным трапам.

Напомним, что в это же время произошла страшная авиакатастрофа в Бразилии. В аэропорту Сан-Паулу пассажирский A-320 при посадке не успел затормозить, выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в заправочный пункт. Точное число погибших пока неизвестно, но из 176 человек на борту самолета никто не выжил. Есть жертвы и среди тех, кто был на земле.