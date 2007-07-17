Яценюк заявляет, что у Украины и России разные пути

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК отмечает, что Украина не синхронизирует свой путь по вступлению во Всемирную торговую организацию с Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после встречи в Брюсселе с комиссаром ЕС по вопросам торговли Петером МЕНДЕЛЬСОНОМ.

«У России свой путь, у Украины свой. Мы не синхронизируем эти вопросы», - сказал А.ЯЦЕНЮК.