Яценюк заявляет, что у Украины и России разные пути

16:01, 17 июля 2007
Общество
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Синхронизации вступления в ВТО нет

ЯценюкМинистр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК отмечает, что Украина не синхронизирует свой путь по вступлению во Всемирную торговую организацию с Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам после встречи в Брюсселе с комиссаром ЕС по вопросам торговли Петером МЕНДЕЛЬСОНОМ.

«У России свой путь, у Украины свой. Мы не синхронизируем эти вопросы», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

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