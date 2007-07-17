Техногенная катастрофа на Львовщине

16 июля в 16.55 в Буском районе Львовской области на перегонке Красне-Ожидов сошли с рельс и опрокинулись 15 цистерн с желтым фосфором товарного поезда №2005 (всего в составе поезда было 58 вагонов). Цистерны следовали от станции Аса (Джамбул, Казахстан) к станции Оклеса (Республика Польша). Из-за утечки фосфора из одной цистерны состоялось самовозгорание 6 цистерн.

В результате схода цистерн было повреждено 50 м железнодорожного пути, около 100 м контактной сети и трех опор. При тушении пожара образовалось облако из продуктов горения (зона поражения около 90 кв. км.). В зону поражения попали 14 населенных пунктов Буского района, где проживает 11 тысяч человек, а также отдельные территории Радеховского и Бродовского районов области.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 450 человек личного состава и 80 единиц техники, в том числе: от МЧС 125 человек и 30 единиц техники, от Минтранса - 30 человек и 7 единиц техники (6 пожарных поездов), от МВД 220 человек и 30 единиц техники, от МОЗ - 25 человек и 9 единиц техники.

Сейчас все поезда следуют в обход аварийного участка, пассажирские поезда опаздывают на 1-2 часа.

Фото УНИАН