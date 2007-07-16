Плющ: Госзакупки будут пока находиться под контролем СНБО

Вопрос государственных закупок до его окончательного урегулирования будет находиться в сфере постоянного контроля СНБО, отметил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, по словам И.ПЛЮЩА, эффективное использование бюджетных средств для осуществления государственных закупок постоянно находится в сфере внимания СНБО. Непосредственно им занимается Департамент экономической и социальной безопасности аппарата СНБО. Вполне очевидно, что эта проблема является одной из ключевых в ряде мероприятий по обеспечению национальной безопасности Украины.

Действующий закон о государственных закупках и внесенные в него изменения, отмечает И.ПЛЮЩ, не создали предпосылки для формирования прозрачного и эффективного механизма использования бюджетных средств. Более того, в сфере закупок товаров и услуг за бюджетные средства возникли многомиллионные злоупотребления, сделки, коррупционные действия. Систематически наносился вред бюджетам разных уровней, подрывался авторитет государства по всей вертикали государственного управления.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО неоднократно обращал внимание правительства на необходимость улучшения механизмов правового регулирования в сфере закупок товаров и услуг за государственные средства, недопущения злоупотреблений и коррупционных действий. Нелегитимно продавленные неправомочным составом Верховной Рады изменения к Закону о государственных закупках только ухудшили положение в этой сфере, говорится в сообщении.

Ситуация нуждалась в срочном вмешательстве, и СНБО 12 июля принял соответствующее решение, которым поручил Кабинету министров оптимизировать процесс государственных закупок. Также Президент Украины обратился к правительству в отношении проекта закона, который глава государства внесет среди первоочередных в начале работы Верховной Рады шестого созыва.

Решение СНБО введено в действие указом Президента Украины, который обязателен для выполнения всеми органами государственной власти. “Фактически обезвредит опасную коррупционную опухоль на теле Украинского государства”, - отмечено в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 13 июля подписал указ, которым ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 июля 2007 года «О мероприятиях по повышению эффективности системы закупок товаров, работ и услуг за государственные средства».