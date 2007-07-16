На полигоне ”Широкий лан” подорвались двое военнослужащих

На полигоне «Широкий лан» двое военнослужащих срочной службы из состава полигонной команды при попытке разобрать взрывоопасный предмет получили ранения легкой и средней степеней.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, оба пострадавших госпитализированы. По словам врачей, угрозы их жизни нет.

Причины и обстоятельства, которые привели к нарушению правил поведения со взрывоопасными предметами, выясняют офицеры Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.