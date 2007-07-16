На полигоне ”Широкий лан” подорвались двое военнослужащих
17:44, 16 июля 2007Общество
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...Идёт расследование
На полигоне «Широкий лан» двое военнослужащих срочной службы из состава полигонной команды при попытке разобрать взрывоопасный предмет получили ранения легкой и средней степеней.
Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, оба пострадавших госпитализированы. По словам врачей, угрозы их жизни нет.
Причины и обстоятельства, которые привели к нарушению правил поведения со взрывоопасными предметами, выясняют офицеры Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.
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