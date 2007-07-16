Тендерная палата подает в суд на «Зеркало недели»

Тендерная палата Украины подает в суд на газету “Зеркало недели” и обвиняет председателя ГлавКРУ в отстаивании интересов семейного бизнеса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТПУ, поводом для обращения стало «очередное распространение заведомо ложной информации в последнем номере издания».

В частности, в материале отмечается, что среди основателей ТПУ значатся Владимир ВРУБЛЕВСКИЙ и Антон ЯЦЕНКО, в то время как они, сообщают в ТПУ, не входят в состав руководства ТПУ, не являются ее сотрудниками и не входят в Наблюдательный Совет ТПУ.

Также в ТПУ возмущены интервью председателя ГлавКРУ Петра АНДРЕЕВА, опубликованном в этой газете.

Как сообщил сегодня на прес-конференции в УНИАН председатель правления Тендерной палаты Владимир ЛАБА, П.АНДРЕЕВ в интервью поднимает проблемы, которые существуют в системе госзакупок, и фактически поддерживает изменения в закон о госзакупках, принятые Верховной Радой 19 июня т.г., которыми, убежден предправления ТПУ, из-под госконтроля выводится более 100 млрд. средств госпредприятий.

Эта позиция руководителя органа, который осуществляет контроль за деятельностью, в том числе и госпредприятий, была бы непонятна, если бы не отдельные факты, которые выявила Тендерная палата, заявил В.ЛАБА. Так, по его информации, в ТПУ поступает информация от руководителей некоторых предприятий о том, что их «вынуждают» в ходе проверок или после них перечислять «большие средства» «Аудиторской фирме «Капитал групп» и ЧП «Аудиторская фирма «Капитал групп аудит», соучередителем и совладельцем которых является жена П.АНДРЕЕВА - Татьяна АНДРЕЕВА.

По данным ТПУ, «Аудиторской фирме «Капитал групп» с ноября 2005 года по апрель 2007 г. ГАК «Хлеб Украины» перевела 615,9 тыс. грн., Госпредприятие Минобороны Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» с февраля 2006 г. по апрель 2007 г. – 463,98 тыс грн., ГАХК «Артем» с марта 2006 по декабрь 2006 г. – 326, 904 тыс. грн, ОАО «Укрнафта» с февраля по апрель 2007 г. – 87,75 тыс. грн., ОАО «Днестровская ГАЭС в декабре 2006 г. – 54,145 тыс. грн., ГП «Укроборонсервис» - с ноября 2006 г. по март 2007г. – 54,145 тыс. грн. и т.д. – всего 1 млн. 830,3 тыс грн.

«Мне становится понятно, почему так мешает закон о госзакупках. Те государственные предприятия, тратя такие средства, должны тратить их через тендер…На сегодня, если вывести эти предприятия из-под закона, понятно, что государственные средства можно использовать бесконтрольно, рекомендовать обращаться в определенные аудиторские фирмы за предоставлением услуг и перегонять средства частным фирмам, которые принадлежат семье АНДРЕЕВЫХ», - заявил В.ЛАБА.