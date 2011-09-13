Украина способна обеспечить себя качественными продуктами питания

Украина берет курс на восстановление производства собственной качественной, экологически чистой и безопасной для здоровья человека сельскохозяйственной продукции в том количестве, которое позволит обеспечить в полной мере потребности внутреннего и частично внешнего рынков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил, комментируя соответствующий раздел Государственной программы развития внутреннего производства, утвержденной правительством 12 сентября.

«Наши усилия направлены на обеспечение продовольственной безопасности в Украине за счет развития собственного многоотраслевого агропромышленного комплекса и повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции. Речь идет об увеличении экспортного потенциала отрасли», - заявил А.КЛЮЕВ.

По его словам, при определенных условиях аграрный сектор может быстро развиваться - к этому обязывают приемлемые природно-климатические условия, большой, по сравнению с другими странами, фонд сельскохозяйственных угодий, плодородные почвы, опыт земледелия.

Первый вице-премьер выразил уверенность, что развитие сельского хозяйства может привести к общему увеличению рабочих мест на несколько миллионов, в частности, и за счет смежных отраслей, а также - в машиностроении, металлургии, химической промышленности, ТЭК, строительстве, на транспорте.

Несмотря на то, что объем экспорта продукции АПК значительно больше объема импорта, нельзя считать оправданным увеличение импорта традиционной для украинского села продукции, например, овощей, отметил А.КЛЮЕВ.

Он убежден, что необходимо не только наращивать собственное производство такой продукции, но и создать соответствующую инфраструктуру по ее транспортировке, хранению и подготовке к реализации, и соответствующие шаги уже предпринимаются в различных регионах Украины.

В качестве примера А.КЛЮЕВ привел строительство современных овощехранилищ и оптовых рынков для торговли отечественной аграрной продукцией.

Первый заместитель главы правительства, также сказал, что согласен с экспертами, которые утверждают, что эффективная реализация любой из задач, направленных на развитие АПК, не будет иметь должной оценки, если правительство не будет работать над развитием украинского села.

«Модернизационная политика в аграрном секторе должна дать толчок оживлению жизни в сельской местности, дополнительному притоку рабочей силы и другим положительным процессам», - отметил первый вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Кабинет министров утвердил Государственную программу развития внутреннего производства. Первый этап реализации Программы рассчитан на период 2012-2015 гг.