Янукович поручил передать «Тюрьму на Лонцкого» в минкультуры
20:35, 09 сентября 2011Общество
1014
До 15 октября т.г.
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ и председателю Службы безопасности Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ до 15 октября текущего года осуществить меры по передаче в установленном порядке Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» в сферу управления Министерства культуры Украины.
Об этом сообщает пресс-службе главы государства.
В.ЯНУКОВИЧ также поручил обеспечить соответствующее финансирование этого музейного заведения из Государственного бюджета Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter