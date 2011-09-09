Янукович поручил передать «Тюрьму на Лонцкого» в минкультуры

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ дал поручение премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ и председателю Службы безопасности Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ до 15 октября текущего года осуществить меры по передаче в установленном порядке Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» в сферу управления Министерства культуры Украины.

Об этом сообщает пресс-службе главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ также поручил обеспечить соответствующее финансирование этого музейного заведения из Государственного бюджета Украины.