Посетительница McDonald's погибла, вдохнув запах в туалете

Посетители ресторана McDonald`s в американском штате Джорджия отравились парами ядовитого вещества в туалете: один человек погиб и девять пострадали, передает Reuters со ссылкой на полицию.

Трагедия произошла в городе Пулер на юге штата. По словам начальника полиции города, 80-летняя посетительница ресторана скончалась через несколько часов после того, как вдохнула ядовитое вещество в туалете.

Прибывшие спасатели почувствовали странный запах, однако установить его источник пока не удалось.

Как сообщил начальник службы спасения, на месте происшествия не обнаружено никаких химикатов. Следователи ожидают вскрытия погибшей.