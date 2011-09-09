Посетительница McDonald's погибла, вдохнув запах в туалете
03:40, 09 сентября 2011Общество
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Есть странный запах, но откуда - неясно
Посетители ресторана McDonald`s в американском штате Джорджия отравились парами ядовитого вещества в туалете: один человек погиб и девять пострадали, передает Reuters со ссылкой на полицию.
Трагедия произошла в городе Пулер на юге штата. По словам начальника полиции города, 80-летняя посетительница ресторана скончалась через несколько часов после того, как вдохнула ядовитое вещество в туалете.
Прибывшие спасатели почувствовали странный запах, однако установить его источник пока не удалось.
Как сообщил начальник службы спасения, на месте происшествия не обнаружено никаких химикатов. Следователи ожидают вскрытия погибшей.
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