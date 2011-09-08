Толстоухов объяснил, от чего умерли зебра и олень
15:47, 08 сентября 2011Общество
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Директор зоопарка общался с прессой
В Киевском зоопарке связывают смерть зебры с врожденной патологией кишечно-желудочного тракта.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам директор зоопарка Алексей ТОЛСТОУХОВ.
“Врачи зоопарка сделали патологоанатомическое исследование погибшего животного. У него была непроходимость ободовой кишки, что вызывало заворот кишок. Наши специалисты склоняются к тому, что причиной этого стала врожденная патология”, - сказал он. Животное погибло на прошлой неделе.
По словам директора зоопарка, зебра очень часто болела.
А.ТОЛСТОУХОВ также признал гибель в зоопарке оленя. Он объяснил, что животное было преклонного возраста и умерло именно из-за этого.
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