Глава ВБ не верит во вторую волну мирового кризиса
Правда, "не кризис" тоже выглядит мрачно
Мировую экономику вряд ли ожидает повторная рецессия, однако соответствующие риски все же существуют. Как сообщает РосБизнесКонсалтинг, такое мнение высказал президент Всемирного банка Роберт ЗЕЛЛИК.
Он также заявил, что не верит в повторную рецессию экономики США.
В то же время глава Всемирного банка подчеркнул, что будущее американской экономики в высшей степени неопределенно. По мнению Р.ЗЕЛЛИКА, США предстоит столкнуться с медленным экономическим ростом и высокой безработицей.
Президент Всемирного банка также поделился своими соображениями по поводу кризиса в Европе. По его словам, Европейскому Союзу следует провести более тщательную работу в отношении финансовой политики его стран-участниц.