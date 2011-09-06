Глава УГКЦ очертил приоритеты церкви на ближайшие годы

Глава Украинской Греко-католической церкви Блаженнейший Святослав (ШЕВЧУК) на патриаршем Синоде в Бразилии (в городе Куритиба) проанализировал современное состояние развития УГКЦ и очертил приоритеты на ближайшие годы, сообщает официальный сайт УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ отметил, что первоочередной задачей Церкви является провозглашать Слово Божье и предоставлять качественную душпастырскую опеку верным. Он подчеркнул, что именно этой цели «должны быть подчинены наши структурные реформы, развитие новых экзархатов, епархий, а даже – патриарший уклад».

Он выразил убеждение, что важнейшей силой «нашей Церкви для осуществления этой задачи является ее духовенство и монашество». Блаженнейший Святослав поделился своими размышлениями относительно необходимой подготовки для священника в вопросах евангелизации. Он также обратил внимание на внутренние и внешние угрозы, которые могут препятствовать Церкви осуществлять ее цели, и призвал членов Синода к «сотрудничеству в осуществлении Божьего замысла».

Вечером в Богословском центре отцов кларетян в Куритибе, в котором учатся украинские семинаристы, состоялась встреча в рамках подготовки к Богословской неделе, которая будет проходить 12-15 сентября в этом учебном заведении. Во время встречи выступили Владыка Игорь (ВОЗНЯК), Архиепископ Львовский, и Владыка Степан (МЕНЬОК), Экзарх Донецко-Харьковский, которые поделились со слушателями опытом подпольной Церкви и задачами, которые стоят перед УГКЦ сегодня.

Как сообщал УНИАН, Синод епископов УГКЦ начался 5 сентября и продлится до 10 сентября, в его работе принимают участие владыки из Украины, США, Канады, Бразилии, Аргентины, Австралии и стран Западной Европы.