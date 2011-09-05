СМИ: В Триполи схватили украинцев - их могут казнить

В Триполи боевиками Аль-Каиды схвачены и удерживаются граждане Украины, сообщает в "Живом журнале" avangard_akm.

"Повстанцы утверждают, что они воевали на стороне армии Муаммара Каддафи и были снайперами. Украинцев хотят признать наёмниками и казнить их", - говорится в сообщении.

Сообщество "За Каддафи и его Народ" призывает всех, кто способен оказать юридическую и правовую поддержку, сообщить в Министерство иностранных дел Украины и России.

Как говорится в сообщении, среди украинцев – врачи, инженеры, но нет ни одного военного.

"Боевики пытаются выбить из них нужные им показания и, если они не дадут "признательные показания", грозят расправиться с ними так, как они поступали и поступают со своими жертвами в Ираке, Афганистане и на Кавказе", - говорится в сообщении.

"Наши правительства молчат и закрывают глаза на преступления боевиков Аль-Каиды в Ливии!.. Граждане России и Украины, друзья Ливии обращаются к вам за помощью!", - просит "Авангард Красной Молодёжи".

Украинская правда