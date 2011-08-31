Милиция не нашла взрывчатку на радиорынке

Работники взрывотехнических служб в ходе проверки информации о закладке трех взрывных устройств на территории столичного радиорынка «Караваевы дачи» не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам начальник Управления МЧС Соломенского района Киева Анатолий ТКАЧ, заметив в то же время, что сегодня рынок работать не будет, за исключением допуска к рабочим местам в 16.30 торговцев для того, чтобы они смогли убрать свой товар.

По словам А.ТКАЧА, милиция установила таксофон, с которого звонил и предупреждал о закладке взрывчатки аноним, личность которого пока не установлена.