Черновецкий сделал то, что не делалось с 1917 года

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ вручил 68 работникам жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы столицы государственные и городские награды.

Как передает корреспондент УНИАН, вручение состоялось в колонном зале городской мэрии.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ лично вручил 8 государственных наград с присуждением званий заслуженного работника Украины. А именно: трем работникам государственных и коммунальных медицинских учреждений было присвоено звание Заслуженного донора Украины, двум киевлянам было присвоено звание Заслуженный работник сферы образования, двум – сферы услуг и еще двум – Заслуженный юрист Украины.

Кроме того, 8 работников сферы жилищно-коммунального хозяйства столицы получили Почетные грамоты Киевского городского председателя и 51 – благодарность от властей города.

Обращаясь к присутствующим, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что ему очень приятно вручать награды «низшим по должностям, но не по функциям работникам жилищно-коммунального хозяйства».

«Я хочу, чтоб вы знали, что сегодня двое из вас получили государственные медали – это важно, и это никогда не делалось ни в одном городе Украины с 1917 года, потому что считалось, что это низкая работа», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он подчеркнул, что возлагает на работников сферы ЖКХ очень большие надежды.

«Я горжусь тем, что живу с вами в одном городе, что вы лучшие и что у вас есть с моим приходом очень большое будущее в Киеве не только в зарплатах, но и в уважении со стороны населения», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.