10 проводников Одесской железной дороги организовали канал контрабанды

Служба безопасности Украины раскрыла преступную деятельность 11 работников Одесской железной дороги, причастных к организации и функционированию канала контрабанды товаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что 45-летняя гражданка Украины – проводница пассажирского поезда «Одесса – Москва» долгое время незаконно переправляла в Российскую Федерацию различные товары без соответствующего таможенного оформления.

Сотрудники СБУ задержали контрабандистку в пункте пропуска «Конотоп» Сумской таможни во время очередной контрабандной сделки.

В служебном купе проводницы оперативники обнаружили баулы с незадекларированными товарами, а в сумке правонарушительницы, среди собственных вещей, было найдено 7 единиц специальных технических средств негласного получения информации, закамуфлированных под шариковые ручки, брелоки от автосигнализаций, часы и зажигалки с вмонтированными в них микрофонами и видеокамерами.

Следователями УСБУ в Одесской области в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в результате проверки была выявлена причастность к контрабандной деятельности еще 9 проводников и начальник поезда, которые освобождены от занимаемых должностей.